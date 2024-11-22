Президент России Владимир Путин встретился с лидером партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергеем Мироновым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

На встрече Миронов рассказал Путину о работе СРЗП, поддержке участников спецоперации, а также развитии центров защиты прав граждан.

12 ноября Путин провел встречу с руководителем фракции партии «Единая Россия» в Государственной думе РФ Владимиром Васильевым.

До этого президент встречался с руководителем ЛДПР Леонидом Слуцким и лидером фракции «Новые люди» Алексеем Нечаевым.

Председатель ГД Вячеслав Володин во время встречи с Путиным в ноябре сообщал, что лидеры всех фракций нижней палаты поддерживают видение главы государства в вопросах мирового устройства и построения многополярного мира. По словам Володина, российский лидер высказал слова благодарности лидерам фракций и всем парламентариям за позицию.

Ранее стало известно, что партия «Справедливая Россия — За правду» сменит идеологию.