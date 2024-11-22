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В Кремле заявили о необходимости регламентации трудовой миграции в России

Песков: сферу миграции в России нужно жестко регламентировать

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Petrov Sergey/Global Look Press

Трудовую миграцию в России нужно жестко регламентировать, чтобы исключить преступность среди мигрантов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.

По его словам, данную сферу необходимо также упорядочить, как это делается во многих странах, которые принимают у себя рабочих мигрантов.

Песков добавил, что в России следует сделать понятные, жесткие, но удобные правила, которые застрахуют от преступности среди мигрантов.

15 ноября сообщалось, что в России предложили ввести систему контроля за иностранцами — «мигрант ID». Законопроект хотят внести в Госдуму депутаты фракции «Новые люди» во главе с Алексеем Нечаевым.

8 ноября президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что мигранты не будут вызывать неприятия в России, если будут знать и соблюдать законы.

По его словам, в стране необходимо создать условия, когда приезжающие в Россию на работу люди будут к этому готовы. Они должны хорошо владеть русским языком, знать традиции и законы государства.

Ранее дипломат поддержал позицию Путина по трудовым мигрантам.

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