Правительство Японии отказалось комментировать применение РФ ракеты «Орешник»

Правительство Японии отказалось напрямую комментировать пуск российской ракеты средней дальности «Орешник». Журналисты затронули эту тему на регулярной пресс-конференции генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсимасы Хаяси, сообщает ТАСС.

«Мы хотели бы воздержаться от комментариев отдельных случаев, связанных с ситуацией на поле боя», — сказал генсек в ответ на просьбу представителей СМИ прокомментировать использование РФ этой ракеты.

При этом Хаяси вновь раскритиковал действия России на Украине, заявив, что японские власти будут и дальше «внимательно следить за ситуацией на поле боя».

Вечером 21 ноября президент России Владимир Путин сообщил в ходе обращения, что Вооруженные силы РФ ударили по военному объекту в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». Он уточнил, что речь идет о баллистической ракете в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Путин также заявил, что РФ имеет право применять любое оружие против военных объектов стран, которые позволяют и помогают Вооруженным силам Украины использовать свое оружие против российских объектов.

Ранее Медведев иронично назвал удар «Орешником» тем, «чего хотел Запад».