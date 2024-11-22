Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Правительство Японии отказалось комментировать применение РФ ракеты «Орешник»

Правительство Японии: Токио не комментирует применение Россией ракеты «Орешник»

close
Reuters

Правительство Японии отказалось напрямую комментировать пуск российской ракеты средней дальности «Орешник». Журналисты затронули эту тему на регулярной пресс-конференции генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсимасы Хаяси, сообщает ТАСС.

«Мы хотели бы воздержаться от комментариев отдельных случаев, связанных с ситуацией на поле боя», — сказал генсек в ответ на просьбу представителей СМИ прокомментировать использование РФ этой ракеты.

При этом Хаяси вновь раскритиковал действия России на Украине, заявив, что японские власти будут и дальше «внимательно следить за ситуацией на поле боя».

Вечером 21 ноября президент России Владимир Путин сообщил в ходе обращения, что Вооруженные силы РФ ударили по военному объекту в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». Он уточнил, что речь идет о баллистической ракете в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Путин также заявил, что РФ имеет право применять любое оружие против военных объектов стран, которые позволяют и помогают Вооруженным силам Украины использовать свое оружие против российских объектов.

Ранее Медведев иронично назвал удар «Орешником» тем, «чего хотел Запад».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами