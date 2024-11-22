Токаев призвал усилить безопасность страны

Необходимо усилить безопасность Казахстана из-за конфликта на Украине. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает ТАСС.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручение премьер-министру, руководителю администрации президента, руководителям всех силовых ведомств и акимам принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины», — цитирует лидера страны пресс-секретарь Берик Уали.

Глава пресс-службы Токаева заявил, что для Казахстана ключевой задачей является сохранение стабильности, спокойствия, законности и порядка, а также напомнил, что Казахстан продолжает выступать за дипломатическое решение конфликта на Украине.

До этого посольство Казахстана на Украине рекомендовало своим гражданам покинуть страну из-за участившихся обстрелов.

В диппредставительстве напомнили, что для выезда с Украины граждане Казахстана могут воспользоваться наземным транспортом, идущим через Польшу или Молдавию, а затем добраться самолетом.

Ранее в Киеве ввели график подачи электричества после повреждения энергообъектов страны.