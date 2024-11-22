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Белый дом отвергает обвинения в том, что Байден скрывался от журналистов на G20

Белый дом: Байден не уходил от общения с журналистами на саммитах G20 и АТЭС

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Leah Millis/Reuters

Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден не уходил от общения с журналистами на саммитах «Большой двадцатки» (G20) и АТЭС в Южной Америке. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.

«G20 и АТЭС были его последней возможностью пообщаться с некоторыми из мировых лидеров, с которыми у него сложились тесные отношения. Некоторых из них он знает определенно дольше, чем почти четыре года его пребывания в Овальном кабинете. И поэтому он действительно хотел провести время, общаясь с ними и слушая их один на один», — объяснила Жан-Пьер.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что Байден будет продолжать общение с прессой до конца своего президентского срока.

До этого лидеры стран G20 проигнорировали президента Соединенных Штатов Джо Байдена на саммите в Бразилии.

Очередной саммит G20 прошел в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц возмутился декларацией G20 из-за мягкости по отношению к России.

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