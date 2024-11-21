В МИД Венгрии оценили инициативу ЕС о введении пошлин на товары из России и Белоруссии

Еврокомиссия уже начала работу над предложением Швеции и семи других стран ввести пошлины на товары из России и Белоруссии, Будапешт считает эту меру крайне тревожной и опасной, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ситуация является опасной из-за того, что по данному вопросу не проводили комплексного анализа последствий четырнадцати пакетов санкций.

Сийярто подчеркнул, что венгерская сторона не хотела бы, чтобы для введения пошлин не было принципа единогласия, обязательного для рестрикций.

Министр добавил, что сложилась «реальная опасность развязывания экономической холодной войны, повторной блокады мира, от которой и ЕС, и Венгрия многое потеряют».

8 ноября в Министерстве иностранных дел Швеции заявили, что страны Северной Европы и Балтии, а также Польша и Ирландия предложили поднять пошлины на российский импорт.

Подобную меру объяснили необходимостью сделать больше для поддержки Украины. В заявлении отмечается, что увеличение пошлин может нанести ущерб российскому экспорту в Евросоюз, а также сократит финансирование боевых действий.

Ранее Россия выпала из топ-10 торговых партнеров Литвы.