Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белом доме не признали истинную причину эскалации конфликта на Украине

В Белом доме отказались взять ответственность за эскалацию конфликта на Украине

close
Susan Walsh/AP

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не признала, что возможное разрешение президентом США Джо Байденом ударов по России ракетами ATACMS спровоцировало эскалацию конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Каждый шаг эскалации приходит из России», — ответила она.

По словам Жан-Пьер, ответственность за нагнетание конфликта не лежит ни на Украине, ни на США.

В четверг, 21 ноября, в ходе обращения к гражданам страны президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что применение Украиной переданных Западом дальнобойных ракет не повлияет на ход боевых действий в зоне спецоперации. Россия, по его словам, будет решительно и зеркально отвечать на эскалацию.

ООН призвала российскую и украинскую стороны предпринять срочные шаги для предотвращения эскалации. Официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик призвал обеспечить защиту гражданских лиц, не наносить удары по гражданским или критически важным объектам.

Ранее в США раскрыли цель заявления Путина об обновлении ядерной доктрины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами