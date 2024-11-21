В Белом доме не признали истинную причину эскалации конфликта на Украине

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не признала, что возможное разрешение президентом США Джо Байденом ударов по России ракетами ATACMS спровоцировало эскалацию конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Каждый шаг эскалации приходит из России», — ответила она.

По словам Жан-Пьер, ответственность за нагнетание конфликта не лежит ни на Украине, ни на США.

В четверг, 21 ноября, в ходе обращения к гражданам страны президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что применение Украиной переданных Западом дальнобойных ракет не повлияет на ход боевых действий в зоне спецоперации. Россия, по его словам, будет решительно и зеркально отвечать на эскалацию.

ООН призвала российскую и украинскую стороны предпринять срочные шаги для предотвращения эскалации. Официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик призвал обеспечить защиту гражданских лиц, не наносить удары по гражданским или критически важным объектам.

Ранее в США раскрыли цель заявления Путина об обновлении ядерной доктрины.