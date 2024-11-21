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Слуцкий призвал Запад понять, что подводит мир к новому «ракетному кризису»

Слуцкий призвал Запад понять, что сам подводит мир к новому «ракетному кризису»

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Petrov Sergey/Global Look Press

Запад должен понять, что толкает мир к новому «ракетному кризису». Об этом заявил ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Так парламентарий прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина.

«Ответственность за все возможные последствия будет полностью лежать на Вашингтоне и Брюсселе», — отметил Слуцкий.

Глава комитета Госдумы напомнил, что именно американские власти обнулили международные договоренности в сфере обеспечения безопасности и подтолкнули мир, к опаснейшей черте — «к глобальному конфликту».

Вечером в четверг, 21 ноября, первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев счел обращение Путина призывом к западным и украинским политикам. Депутат обратил внимание, что ответные ракетные пуски могут быть нанесены как по Украине, так и по объектам за ее пределами.

До этого эксперт оценил степень влияния и авторитета Путина в мире.

Ранее в США раскрыли цель заявления Путина об обновлении ядерной доктрины.

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