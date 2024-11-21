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Путин обратился к тем, кто сомневается в готовности России к любым событиям

Путин предупредил тех, кто сомневается в готовности России к любым событиям

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин предостерег тех, кто сомневается в готовности страны к любым событиям, подчеркнув, что такие сомнения беспочвенны. Российский лидер сделал предупреждение в своем обращении к гражданам в четверг.

Он сделал заявление о ходе специальной операции, отметив, что Россия открыта для мирного разрешения конфликта, однако также готова к любым потенциальным сценариям.

«Если кто-то еще в этом сомневается, то это действительно напрасно,» — добавил он.

Владимир Путин заявил, что Россия применила баллистическую ракету средней дальности «Орешник» при ударе по военному комплексу в Днепропетровске. Президент заявил, что Россия будет решительно и зеркально отвечать на эскалацию. Он подчеркнул, что применение Украиной переданных Западом дальнобойных ракет не повлияет на ход боевых действий в зоне специальной военной операции. По словам Путина, США разрушили международную систему безопасности и толкают мир к глобальному конфликту.

Ранее Путин назвал ошибкой США разрушение Договора о РСМД.

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