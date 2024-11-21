В Гааге пройдет заседание по иску против Нидерландов за поддержку Израиля

В окружном суде Гааги 22 ноября пройдет заседание по иску ряда организаций против Нидерландов за «неспособность обеспечить соблюдение Израилем международного права и предотвратить геноцид в секторе Газа». Об этом РИА Новости сообщил адвокат правозащитников Ваут Алберс.

Отмечается, что решение займет от двух до четырех недель.

В начале октября голландские и палестинские организации подали в суд на правительство Нидерландов из-за возможных нарушений Израилем международного права.

По данным Reuters, обращение в суд поддержали палестинские правозащитные организации, голландские НПО и еврейские организации, недовольные действиями израильского правительства.

В июле международный суд ООН пришел к выводу, что политика Израиля, направленная на создание поселений на территории Палестины, нарушает международное право.

Ранее президент Израиля назвал решение МУС «черным днем» для правосудия.