«Я даже не ожидал»: Лукашенко удивился количеству подписей за его выдвижение на выборы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с руководителем и координаторами инициативной группы заявил, что уже собрано достаточно подписей для его выдвижения кандидатом в президенты. Об этом сообщает агентство БелТА.

По его словам, не стоит досрочно останавливать сбор подписей, несмотря на собранные 1,5 млн бюллетеней.

«Я уже говорил о том, что, наверное, надо прекратить сбор, но это будет неправильно, потому что люди упрекнут. 6 декабря, значит, до 6 декабря мы где-то должны присутствовать, чтобы желающие могли прийти и расписаться», — заявил Лукашенко.

По его словам, координаторами инициативной группы была проделана «катастрофическая работа».

3 ноября Лукашенко заявил, что в избирательной кампании на пост главы государства сделан вполне нормальный старт, добавив, что готов бороться за страну.

Выборы президента Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года.

Ранее стало известно, что в Белоруссии будут «серьезно разбираться» с бомжами и тунеядцами.