Страны Евросоюза (ЕС) развязали гибридную войну против России, чтобы прикрыть собственные ошибки. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, передает Lenta.ru.

«Эти страны развязали гибридную войну против России. Ведется оголтелая пропаганда с целью демонизации России», — заявила она.

По ее словам, представители ЕС не хотят признавать собственные ошибки в отношении граждан.

В ходе этого же брифинга Захарова заявила, что Вашингтон перед приходом избранного президента Дональда Трампа в Белый дом «скребет по сусекам», собирая средства для помощи Киеву в продолжении боевых действий на Украине в 2025 году.

До этого ТАСС со ссылкой на итоговый документ саммита ЕС в Брюсселе сообщало, что страны Евросоюза планируют выделить Украине €45 млрд до конца 2024 года.

Ранее стало известно, что Зеленский обеспокоен отсутствием военной поддержки.