В Кремле назвали новой эскалацией удары по России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об ударах дальнобойными ракетами по территории России.

«Это происходит новая эскалация, это очень безответственная позиция, которую занимает уходящая (американская) администрация», — заявил Песков.

По его словам, администрация действующего президента США Джо Байдена «подливает масла в огонь, препятствуя динамике завершения, используя Украину как инструмент в своих руках в войне с РФ».

В ночь на 19 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по объекту в Брянской области шестью ракетами ATACMS американского производства.

17 ноября газета The New York Times сообщила, что президент Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории. По данным издания, ATACMS с дальностью применения до 300 км могут быть использованы для защиты сил ВСУ в Курской области.

Ранее в США заявили, что решение по ATACMS говорит об озлобленности Байдена.