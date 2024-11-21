В МИД РФ назвали базу ПРО США в Польше одной из целей для потенциальной атаки

Открытие американской базы противоракетной обороны (ПРО) Aegis в Польше ведет к повышению уровня ядерной опасности, это провокационный шаг Вашингтона. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, передает ТАСС.

По словам Захаровой, база ПРО в Польше давно вошла в число приоритетных целей для потенциального поражения российскими войсками.

«Это как раз очередной откровенно провокационный шаг в череде глубоко дестабилизирующих действий американцев, их союзников по Североатлантическому альянсу в стратегической сфере», — заявила дипломат.

Захарова добавила, что открытие военной базы в Польше — это шаг, который укладывается в многолетнюю деструктивную практику подтягивания к российским рубежам военной инфраструктуры НАТО в целях оказания силового давления на Россию. и некоторые другие ядерные державы.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что проводимая политика естественным образом ведет к нарастанию стратегических рисков и, как следствие, к повышению общего уровня ядерной опасности.

13 ноября в польском Редзиково, в 165 километрах от границы с Россией, официально открылась американская база противоракетной обороны Aegis.

База включает в себя радар AN/SPY-1, пусковые установки Mk 41 VLS и антибаллистические ракеты SM-3 (Standard Missile-3). Она предназначена для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет.

Ранее эксперт предупредил о возможности размещения ядерного оружия США в Польше.