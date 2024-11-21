В Кремле высказались о возможности новой поездки Путина в Донбасс

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил новую поездку российского лидера Владимира Путина в Донбасс. Об этом пресс-секретарь президента РФ заявил в ответ на соответствующий вопрос в интервью РИА Новости.

«Конечно, не исключаю, что такие посещения будут еще», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента России добавил, что Путин «всегда рядом с людьми, с теми, кто нуждается в его заботе и помощи».

Путин в марте 2023 года нанес визит в Мариуполь. Сообщалось, что эта поездка стала полноформатным рабочим визитом, глава государства за рулем автомобиля объехал несколько районов города. Сопровождал президента вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

В апреле того же года российский лидер посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Кроме того, глава государства нанес визит и в штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике.

8 ноября президент РФ на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что жители Донбасса и Новороссии реализовали свое право на суверенитет от Украины в соответствии с Уставом ООН. Также Путин напомнил, что право каждого народа на самоопределение закреплено в статье 1 Устава ООН.

В начале августа Путин отметил мужество восстанавливающих Донбасс и Новороссию строителей. Глава государства обратил внимание, что в число возведенных объектов вошли новое жилье, дороги, а также ключевые объекты инфраструктуры.

Ранее в Кремле рассказали о планах по созданию нового федерального округа.