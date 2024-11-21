Песков рассказал о мерах по противодействию атакам дронов на Россию

Российские войска принимают меры против угрозы атак беспилотников на регионы страны, однако система защиты не может быть на 100% эффективной, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь, конечно, в первую очередь работают наши военные, они создают эшелонированные системы ПВО, чтобы снижать до минимума угрозу от таких атак дронов. Но, конечно же, полностью на 100% эффективной ни одна система быть не может», — сказал представитель Кремля, признав, что «трагедии иногда случаются».

Он назвал единственным способом получить реальную защиту от БПЛА достижение целей СВО.

В том же интервью Песков прокомментировал удары российских военных по объектам на территории Украины. По его словам, ВС РФ атакуют только военные цели и объекты, связанные с военно-промышленным комплексом Украины, а вот про украинскую армию такого не скажешь. Во многих регионах России это является большой проблемой, так как украинские военные бьют по жилым объектам, отметил он.

Ранее в США предрекли продолжение конфликта РФ и Украины до 2030 года.