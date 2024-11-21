Российские военные атакуют только военные цели и объекты, связанные с военно-промышленным комплексом Украины, про украинскую армию такого не скажешь. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.

Во многих регионах России это является большой проблемой, так как украинские военные бьют по жилым объектам, отметил он, говоря об атаках беспилотников Вооруженных сил Украины.

«В рамках специальной военной операции наши военные работают только по военным целям и целям, связанным с военно-промышленным комплексом. О киевском режиме этого не скажешь», — сказал представитель Кремля.

19 ноября Дмитрий Песков заявил, что военная операция заняла больше времени, поскольку началась против Украины, а продолжается против НАТО. Он также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский законодательно запретил самому себе вести любые переговоры с Москвой.

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