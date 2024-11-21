В бытность канцлером Меркель выступала против членства Украины в НАТО

Ангела Меркель, занимавшая пост канцлера Германии в 2005–2021 годах, выступала против членства Украины в НАТО. Об этом она написала в книге своих мемуаров, выдержки из которой опубликовала газета Die Zeit.

По мнению канцлера, «План действий по членству в НАТО» для Украины и Грузии был иллюзорным, так как Россия все равно не приняла бы такое развитие событий и совершила бы какие-то встречные действия. Соответственно, план не гарантировал бы безопасность Украине или Грузии и не оказал бы сдерживающего эффекта.

Кроме того, в своих мемуарах Меркель призналась, что в президенте России Владимире Путине ее поражала, прежде всего, его уверенность в собственной правоте.

В частности, Меркель вспомнила о речи Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, которая была посвящена видению места и роли России в мире. По словам экс-канцлера, она не считала полностью неверными некоторые положения, озвученные тогда президентом России. В качестве примера Меркель привела критику Путина войны США в Ираке. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Меркель скрыла данные о «газовом шантаже» России.