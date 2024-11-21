Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В бытность канцлером Меркель выступала против членства Украины в НАТО

Меркель: «План действий по членству в НАТО» для Украины был иллюзорным

close
Thomas Peter/Pool/Reuters

Ангела Меркель, занимавшая пост канцлера Германии в 2005–2021 годах, выступала против членства Украины в НАТО. Об этом она написала в книге своих мемуаров, выдержки из которой опубликовала газета Die Zeit.

По мнению канцлера, «План действий по членству в НАТО» для Украины и Грузии был иллюзорным, так как Россия все равно не приняла бы такое развитие событий и совершила бы какие-то встречные действия. Соответственно, план не гарантировал бы безопасность Украине или Грузии и не оказал бы сдерживающего эффекта.

Кроме того, в своих мемуарах Меркель призналась, что в президенте России Владимире Путине ее поражала, прежде всего, его уверенность в собственной правоте.

В частности, Меркель вспомнила о речи Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, которая была посвящена видению места и роли России в мире. По словам экс-канцлера, она не считала полностью неверными некоторые положения, озвученные тогда президентом России. В качестве примера Меркель привела критику Путина войны США в Ираке. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Меркель скрыла данные о «газовом шантаже» России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами