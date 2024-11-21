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В Госдепе рассказали о последствиях появления у Украины ядерного оружия

Госдеп: появление у Украины ядерного оружия изменило бы природу вызовов для США

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Elena Schweitzer/Shutterstock

Обладание Украиной ядерным оружием привело бы к значительному изменению природы вызовов в области сдерживания. Об этом, ссылаясь на заявление заместителя помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Алекс Белл, сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что располагающий ядерным оружием Киев может существенно изменить для Вашингтона, его союзников и партнеров характер вызовов и усложнить поддержание эффективной стратегии сдерживания.

В связи с этим Белл отметила, что Соединенным Штатам необходимо иметь сбалансированную стратегию безопасности, включающую в себя в качестве взаимоукрепляющих элементов как сдерживание, так и контроль над вооружениями.

20 ноября британский военный эксперт Николас Драммонд заявил, что избранный президент США Дональд Трамп может тайно передать Украине ядерное оружие.

13 ноября газета Times сообщила, что Украина может разработать элементарную ядерную бомбу за несколько месяцев, если Трамп решит прекратить поддержку Киева.

Ранее Медведев спрогнозировал третью мировую войну.

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