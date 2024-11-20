Премьер-министр и правительство Мали отправлены в отставку

Президент Мали отправил в отставку премьер-министра и правительство страны. Об этом со ссылкой на официальное заявление главы государства сообщает РИА Новости.

В документе говорится, что президент переходного периода Ассими Гоита, в соответствии с конституцией, Хартией переходного периода и законом о пересмотре Хартии переходного периода, принял решение о прекращении деятельности действующего премьер-министра страны Шогеля Маиги и правительства Мали.

13 ноября глава малийского министерства иностранных дел Мали Абдулай Диоп заявил, что судебные органы Мали ведут самостоятельное и независимое расследование связей Украины с террористическими формированиями на территории страны, однако при необходимости могут запросить помощь России в этом вопросе.

9 ноября сообщалось, что террористы на севере Мали признали, что сотрудничают с Киевом.

Ранее в Мали провели «суд над Зеленским».