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В Белоруссии опасаются применения Западом тактики, обкатанной под Брянском и Курском

ОНТ: в Белоруссии Запад хочет применить тактику, обкатанную в Курской области

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VideoFromEveryWhere/Shutterstock/FOTODOM

В Белоруссии для захвата страны оппозиция и ее западные кураторы хотят применять тактику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском приграничье. Об этом сообщает телеканал ОНТ.

«Их методы уже обкатаны в Брянской и Курской областях», — говорится в сообщении.

Тележурналисты отметили, что речь идет о вылазках диверсионно-разведывательных групп, которые проходили по принципу «ударил, убежал», или «hit and run».

В среду, 20 ноября, белорусское телевидение представило план нападения экстремистов на республику. В расследовании телеканала уточнили, что речь идет о возможной попытке вторжения «Белорусского добровольческого корпуса» — это подразделение принимало участие в боевых действиях на стороне Украины. Также сообщается, что экстремистов готовили в том числе инструкторы из польского спецподразделения «Гром».

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании еще 32 граждан, которые были осуждены за экстремистские преступления.

Ранее Лукашенко лишил званий более 20 военных и силовиков.

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