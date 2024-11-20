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Кабмин Германии «принял к сведению» новые сообщения по «Северным потокам»

Кабмин ФРГ принял к сведению новые данные Der Spiegel по «Северным потокам»

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Правительство Германии примет к сведению опубликованные журналом Der Spiegel новые данные о подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», но отказалось комментировать эту информацию. Об этом заявила на брифинге представитель кабинета министров ФРГ Кристиан Хоффман, передает ТАСС.

Она напомнила, что расследование диверсии ведет Генеральная прокуратура Германии, и посоветовала направлять дальнейшие вопросы именно туда. Хоффман также уточнила, что правительство не будет высказываться по этому поводу в связи с продолжающимся расследованием.

В среду немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что власти Германии получили сведения о подготовке теракта на «Северных потоках», но никак не отреагировали на эту информацию. По информации издания, Федеральная разведывательная служба (BND) летом 2022 года получила от спецслужбы Нидерландов строго засекреченную депешу с предупреждением о подготовке теракта. Аналогичную информацию германским властям предоставила и американская сторона.

До этого стало известно, что бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а в данный момент посол в Британии Валерий Залужный хотел взорвать не только «Северные потоки», но и «Турецкий поток».

Ранее Патрушев рассказал, кто мог взорвать «Северные потоки».

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