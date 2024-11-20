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Полянский: Киев не в состоянии сам определять цели на пуски ракет ATACMS

Дипломат Полянский: Киев не может наводить ракеты ATACMS без помощи США

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ABACA/ABACA/Reuters

Первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский в эфире RT прокомментировал атаку украинских войск на объекты в Брянской области ракетами ATACMS. Он подчеркнул, что Киев не может самостоятельно определять цели на пуски боеприпасов данного типа.

По словам дипломата, удар западными ракетами по Брянской области является намеренной эскалацией со стороны Украины. При этом данное оружие применяется только при участии специалистов НАТО, в частности США.

В ночь на 19 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по объекту в Брянской области шестью ракетами ATACMS американского производства.

Согласно сообщению Минобороны, фрагменты снарядов упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, в результате чего произошел пожар. К настоящему времени он уже потушен. По данным ведомства, в результате атаки никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Ранее военкоры сообщили об атаке ВСУ ракетами Storm Shadow по Курской области.

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