В 2022 году у Киева была возможность остановить конфликт. Об этом в эфире RT заявил первый заместитель постпреда России при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский.

Он подчеркнул, что Украина была бы совершенно в другом состоянии, если бы президент страны Владимир Зеленский проигнорировал призыв экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона «воевать до последнего украинца».

Накануне постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Лондон подтолкнул Украину к продолжению конфронтации с Россией и «неминуемому разгрому».

Дипломат напомнил, что после начала военного конфликта, находившийся в то время на посту премьер-министра Великобритании Джонсон, посетил Киев и отговорил Зеленского подписать в Стамбуле мирное соглашение с РФ.

До этого зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркивал, что в 2022 году именно Джонсон уговорил украинское руководство отказаться от мирных переговоров по урегулированию конфликта.

Ранее сообщалось, что Британия выделит Украине военную помощь на поставки БПЛА.