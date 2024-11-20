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В Госдуме назвали провокацией сообщения о сделке Трампа и Украины по ядерному оружию

Шеремет назвал провокацией сообщения о передаче Трампом ядерного оружия Украине

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Тарас Литвиненко/РИА Новости

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал сообщения о том, что избранный президент США Дональд Трамп якобы тайно договорился с украинскими властями, провокацией. Об этом он заявил в интервью изданию «Известия».

Шеремет считает, что такие сообщения направлены на то, чтобы создать дополнительные сложности для Трампа в процессе вступления в должность.

«Это всего лишь провокация, направленная на то, чтобы сбить с толку Дональда Трампа и помешать ему выполнять предвыборные обещания, как перед американцами, так и перед международным сообществом», — отметил он, добавив, что цель таких действий — максимально затруднить процесс заключения мирных соглашений.

20 ноября британская газета Express, ссылаясь на военного эксперта Николаса Драммонда, сообщила, что Трамп может передать Украине ядерное оружие. Утверждается, что сделка между Вашингтоном и Киевом может пройти «очень скрытно», и Украина внезапно станет очень сильной.

Ранее Виктор Орбан заявил о максимальном риске эскалации конфликта на Украине.

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