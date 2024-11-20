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В Индии заявили, что Байден добивается обострения конфликта на Украине

Политолог Унникришнан: Байден добивается обострения конфликта на Украине

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Craig Hudson/Reuters

Решение действующего президента США Джо Байдена разрешить наносить удары с территории Украины вглубь России свидетельствует о стремлении Вашингтона к эскалации конфликта и созданию проблем для избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил известный индийский политолог, почетный научный сотрудник экспертного центра Observer Research Foundation в Нью-Дели Нандан Унникришнан, передает ТАСС.

«Я думаю, что такое решение администрации Байдена — это действительно эскалация конфликта. Это, так сказать, жест перед уходом с президентского поста», — заявил он.

По словам политолога, это могут быть не последние действия Байдена по теме украинского конфликта. По мнению эксперта, США до окончания правления Байдена могут начать поставлять ВСУ оружие, которое раньше не передавалось украинской стороне. Унникришнан добавил, что американская политика при Байдене всегда была жестокой по отношению к РФ и «он всегда хотел эскалации». Кроме того, решения действующего лидера могут объясняться тем, что он хочет усложнить правление Трампа.

До этого губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что силы противовоздушной обороны сбили две ракеты в регионе, запущенные с украинской стороны.

17 ноября газета The New York Times писала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России.

Ранее Пентагон отказал Киеву в приоритетной поставке новых систем ATACMS.

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