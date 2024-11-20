В Тбилиси сравнили объемы поставок вина из Литвы и Грузии в РФ

Литва следует политике двойных стандартов касаемо антироссийских санкций. Об этом заявил председатель комитета парламента Грузии по внешним связям Николоз Самхарадзе. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Правительство Литвы оказывало давление на Грузию по вопросу введения санкций против России, при этом в прошлом году Литва продала в Россию больше вина, чем Грузия», — рассказал парламентарий.

При этом он задал ироничный вопрос: «Какой сорт винограда растет в Литве?» Самхарадзе также напомнил, что Грузия не вводит двусторонние рестрикции, исходя из собственных национальных интересов.

В октябре спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил, что чиновники стран Запада в 2022 году уговаривали Тбилиси присоединиться к санкциям против России. По его словам, грузинским политикам приходилось объяснять представителям США и Евросоюза, почему есть риск введения антироссийских рестрикций.

Папуашвили также отмечал, что требование Европейского парламента (ЕП) к Грузии ввести прямые санкции против России является возмутительным.

Ранее премьер Грузии дал прогноз насчет отношений с Западом.