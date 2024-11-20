Пока еще действующий президент США Джо Байден в публичных выступлениях предпочитает избегать упоминаний избранного главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом пишет газета Politico.

Издание отмечает, что в ходе саммитов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Перу и G20 в Бразилии Байден придерживался заготовленной речи, не затрагивая при этом политики республиканца. Кроме того, подчеркивает Politico, американский лидер не провел ни одной пресс-конференции, ответив всего на один вопрос журналистов.

Газета предположила, что это можно считать последствиями провала демократов на выборах президента США. Politico указало, что выбор граждан страны показал недовольство внешнеполитическим курсом действующей администрации и их поддержку многосторонних форматов сотрудничества.

19 ноября военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин заявил, что разрешение Киеву наносить удары западными ракетами вглубь России является «приветом» Трампу от Байдена.

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