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Посольство Австралии в Киеве может возобновить работу спустя два года

Австралия решила возобновить работу своего посольства в Киеве

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Australian Embassy, Ukraine/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Австралийские власти собираются снова открыть посольство в Киеве, которое с февраля 2022 года базируется в Польше. Об этом в эфире радио ABC сообщил министр обороны Австралии Ричард Марлз.

«Австралийское правительство намерено открыть посольство на Украине... Речь идет о том, чтобы убедиться, что открытие посольства в зоне боевых действий будет безопасно для всех, кто работает в посольстве», — заявил глава минобороны.

Посольство Австралии в Киеве было закрыто 13 февраля 2022 года из-за «ухудшения ситуации с безопасностью». Менее чем через две недели дипмиссия переехала в Польшу, где и находится до сих пор.

При этом 19 февраля австралийский парламент рекомендовал кабмину снова открыть посольство в Киеве, а также открыть должность военного атташе, который будет координировать поступление военной помощи Украине.

20 ноября в Киеве временно прекратили работу посольства США, Испании и Италии. Возможная причина — угроза массированного обстрела.

Ранее в Кремле прокомментировали решение США закрыть свое посольство в Киеве.

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