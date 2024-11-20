Путин заявил о важности для России редкоземельных металлов

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с первым заместителем председателя правительства РФ Денисом Мантуровым поручил решить вопрос об организации добычи редкоземельных металлов. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«У нас здесь есть возможности работать, причем работать самостоятельно. Известно, что такие редкоземельные металлы, как они нужны и важны. Всем хорошо известно, кто и где их добывает, как идет эта работа, где монополии складываются. Но у нас есть свое все», — сказал глава государства.

Путин напомнил, что в настоящее время простаивает Томторское месторождение в Якутии. Президент поручил возобновить его работу. По словам главы государства, добываемые на месторождении металлы представляют собой «стратегически важный ресурс, который нужен государству сейчас».

В мае Минэкономразвития предложило расширить перечень проектов, которые смогут получить статус технологического суверенитета и структурной адаптации. Как следует из проекта постановления, новые направления включат добычу редкоземельных металлов, строительство всесезонных курортов, а также выпуск оборудования для энергетики.

Ранее ученые нашли залежи ценных редкоземов в потухших вулканах.