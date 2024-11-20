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Французский политик высказался о поставке американских противопехотных мин ВСУ

Филиппо назвал госпереворотом разрешение США на поставку ВСУ противопехотных мин

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Vincent Isore/Global Look Press

Французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил на своей странице в соцсети X, что предоставление США разрешения Украине на использование поставленных ей противопехотных мин является государственным переворотом.

По словам политика, Белый дом не объявлял об этом официально — информация стала известна из СМИ, которые ссылались на некий «анонимный высокопоставленный источник».

«Байден, вероятно, даже не знает об этом... Это государственный переворот, устроенный «ястребами». Они стараются как могут до прихода [избранного президента США Дональда] Трампа и его команды», — написал Филиппо.

По его мнению, ситуация в Соединенных Штатах давно выходит из-под контроля, и продолжаться это будет как минимум до инаугурации Трампа.

20 ноября Пентагон подтвердил, что администрация президента США одобрила применение противопехотных мин на Украине. Как уточнили в американском министерстве, украинская сторона пообещала воздержаться от использования мин в районах с мирным населением.

До этого газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что Байден санкционировал поставку противопехотных мин на Украину.

Ранее в Кремле прокомментировали поставку противопехотных мин Украине.

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