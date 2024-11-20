Американский журналист Джексон Хинкл заявил на своей странице в соцсети X, что время президента Украины Владимира Зеленского у власти подошло к концу.

«Время Зеленского истекло», — поделился своим мнением Хинкл.

Журналист также выразил надежду, что последствия победы над нынешней украинской властью будут напоминать шествие пленных солдат нацистской Германии по Красной площади в 1944 году.

19 ноября Зеленский призвал силой принудить российского лидера Владимира Путина к урегулированию конфликта на Украине. По его словам, президент РФ якобы хочет продолжения боевых действий и не заинтересован в мирном урегулировании ситуации.

7 ноября российский лидер заявлял, что РФ готова к мирным переговорам по Украине на базе реалий и уже достигнутых ранее договоренностей в Стамбуле. Путин подчеркнул, что российская сторона стремится к восстановлению мира, а также спокойствия между соседними государствами на длительную перспективу.

Ранее Зеленский рассказал, кто способен быстро урегулировать украинский конфликт.