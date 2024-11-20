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Политолог: Байден навалился на Россию по методу Обамы

Политолог Бовт: Байден давит на Россию по методу Обамы

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Leah Millis/Reuters

Нынешний президент США Джо Байден, разрешив Киеву наносить удары западными ракетами вглубь России, навалился на Москву по методу 44-го американского лидера Барака Обамы. В результате избранному главе государства Дональду Трампу вновь не оставляют выбора. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал кандидат исторических наук, политолог Георгий Бовт.

«Восемь лет назад Демпартия тоже проиграла, победил Трамп. Тогда Обама был уходящим президентом, и что он сделал? Он под самый Новый год выслал 35 российских дипломатов. Начав тем самым многолетнюю дипломатическую войну. Трамп уже не мог ее обратить вспять, уже все покатилось», — напомнил Бовт.

Он добавил, что президент России Владимир Путин тогда отреагировал сдержанно, сказав, что Москва не будет отвечать зеркально, а вместо этого понаблюдает за дальнейшими действиями США. Однако никаких действий Вашингтон не предпринял, поэтому потом выслали больше двух сотен дипломатов — уже американских.

5 ноября в США прошли выборы. Борьба велась между двумя основными кандидатами: республиканцем Дональдом Трампом и демократом Камалой Харрис.

Им нужно было одержать победу в семи неопределившихся штатах — Висконсине, Мичигане, Неваде, Джорджии, Северной Каролине, Пенсильвании и Аризоне, — поскольку в других штатах жители заранее определились, как будут голосовать. Во всех семи выиграл Трамп, хотя в 2020 году все они, кроме Северной Каролины, поддержали демократа Джо Байдена. Подробнее — в инфографике «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что Путин готов обсудить сделку с Трампом по Украине.

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