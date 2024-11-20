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Царев: с приходом Трампа у Зеленского остается лишь два пути

Политик Царев: с приходом Трампа Зеленскому придется заручиться поддержкой ЕС

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Julia Demaree Nikhinson/AP

На международной арене наблюдается паника перед приходом к власти в США республиканца Дональда Трампа. Напряженность царит и в Киеве, поскольку там понимают, что у президента Украины Владимира Зеленского есть лишь два пути. Об этом в беседе с Tsargrad.tv заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

«Первый — послать Трампа. Сказать, что нам, мол, будет помогать Европа. <...> Сценарий возможен, но маловероятен. Такое не принято у нас в Днепропетровской области. Никто никогда начальству в глаза не говорит «нет». <...> Поэтому Зеленский может просто затягивать. Это второй вариант развития событий: максимально тянуть время, ждать, пока начнутся проблемы у Трампа», — пояснил Царев.

При этом Трамп пока еще не вступил в должность, продолжил политик. Даже после инаугурации ему понадобится два-три месяца, чтобы приобрести субъектность.

Как отмечал верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис, сейчас в словах Зеленского слышно все больше отчаяния, из-за которого вероятность проведения переговоров между Москвой и Киевом в 2025 году растет.

Военный отметил, что на текущий момент Украина сталкивается с различными проблемами. В частности, речь идет о нехватке живой силы в украинской армии и возможном отказе США от предоставления Киеву помощи при администрации избранного президента Дональда Трампа.

Ранее Зеленский назвал условие поражения Украины.

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