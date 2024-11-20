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Лондон предупредили об опасности призывов к поражению России

Посольство РФ в Лондоне заявило, что Британия разжигает конфликт на Украине

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Global Look Press

Российские дипломаты заявили, что британские власти своим стремлением к поражению России подталкивают мир к опасной черте. Об этом сообщает Telegram-канал посольства РФ в Великобритании.

Российские дипломаты подчеркнули, что Лондон в 1000-й день с начала спецоперации на Украине нашли очередной повод для саморекламы, с новой силой заговорив о поддержке Украины и новых санкциях.

«В Лондоне так и не простились с химерами нанесения России «стратегического поражения». Призываем британское руководство задуматься о последствиях и воздержаться от подталкивания мира к опасной черте в угоду иллюзорным геополитическим расчетам», — говорится в сообщении диппредставительства.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вовлечение стран Запада в конфликт на Украине приведет к эскалации.

В среду газета The Washington Post писала, что президент США Джо Байден санкционировал поставку противопехотных мин на Украину.

Ранее МИД РФ заявил, что Британия подтвердила участие в поставках оружия Украине по морю.

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