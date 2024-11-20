Шольц заявил о «все более резком ветре» в международных отношениях

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ветер в международных отношениях становится все более резким. Об этом сообщает Reuters.

Так канцлер высказал свое мнение об итоговом коммюнике, принятом на саммите лидеров стран «Большой двадцатки» (G20) в Бразилии. Шольц выразил сожаление, что в документе не были четко обозначены позиции по вопросу о праве Израиля на самозащиту и об ответственности ХАМАС за эскалацию напряжённости на Ближнем Востоке.

Канцлер также выразил недовольство тем фактом, что в итоговом заявлении не была должным образом отражена роль России в украинском конфликте.

«Становится ясно, насколько геополитическая напряженность также оказывает влияние на G20», — сказал Шольц на одном из итоговых мероприятий в рамках саммита.

Саммит G20 проходил в Рио-де-Жанейро с 18 по 19 ноября.

В G20 входят 19 стран: Россия, Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, а также Европейский союз и Африканский союз.

Во время саммита G20 в Рио-де-Жанейро президент Франции Эммануэль Макрон призвал Россию к участию в «коллективной деэскалации» конфликта на Украине. Он подчеркнул необходимость соблюдения принципов Устава ООН и призвал российского главу государства Владимира Путина «к здравому смыслу».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров оценил пункт об урегулировании конфликта на Украине в декларации G20.