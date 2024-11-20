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В Кремле заявили о готовности Запада воевать «до последнего украинца»

Песков: Запад готов воевать с Россией до последнего украинца

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Страны коллективного Запада готовы вести войну с Россией до последнего украинца. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

«Им (западным политикам. — «Газета.Ru») не жалко ни Украину, ни украинцев. Они готовы воевать с нами до последнего украинца», — отметил он.

Западным странам «это не поможет», подчеркнул Песков. Специальная военная операция на Украине будет продолжаться, и ее цели будут достигнуты, заверил он.

Накануне постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности сообщила, что Вашингтон в ближайшие дни объявит о новых пакетах военной помощи Украине. Она не уточнила подробности новых пакетов помощи, но заявила, что Вашингтон продолжит наращивать военную помощь Киеву, включая средства ПВО, артиллерию, бронетехнику и боеприпасы.

Во вторник газета The Washington Post написала, что президент США Джо Байден санкционировал поставку противопехотных мин на Украину. Один из собеседников издания заявил, что Киев «взял на себя обязательство не устанавливать мины в густонаселенных районах».

Ранее сообщалось, что Байден впервые разрешил Украине бить по России ракетами ATACMS.

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