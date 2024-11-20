Слова президента Украины Владимира Зеленского о силовом принуждении России к миру являются абсурдом. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Комментируя сделанное Зеленским заявление о необходимости силой принудить РФ к «справедливому миру», депутат подчеркнул, что удивляет сама формулировка украинского президента. Шеремет отметил, что подобные бравадные речи абсолютно не соответствуют реальной ситуации на линии фронта.

Депутат назвал Зеленского «кровавым самозванцем», трясущим из-за страха и алчности «бумажной булавой» и делающим абсурдные, совершенно нереалистичные заявления.

Шеремет подчеркнул, что Зеленский как «военный преступник и террорист» обязательно ответит за все свои злодеяния.

20 ноября Зеленский допустил возможность поражения Украины в случае прекращения военной помощи со стороны Соединенных Штатов.

Ранее Европу предупредили о страшных намерениях Зеленского.