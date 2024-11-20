Премьер-министр Японии заявил, что не будет идти на конфронтацию с Трампом

Токио не собирается идти на конфронтацию с избранным президентом США Дональдом Трампом, заявил премьер-министр Японии Сигэру Исиба. Об этом сообщает ТАСС.

Исиба, выступая на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Рио-де-Жанейро, подчеркнул, что вместо конфронтации приложит усилия, чтобы объяснить Трампу привлекательность японско-американского сотрудничества и значимость союза Вашингтона и Токио в деле поддержания стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Глава правительства Японии отметил, что Токио будет внимательно следить за шагами новой администрации США и работать над установлением сотрудничества с Трампом.

В июле Трамп заявил, что в случае своего избрания может ввести заградительные пошлины в 100–200% на китайские автомобили. В Японии с обеспокоенностью относятся к этим планам, так как опасаются, что протекционистские меры могут распространиться и на продукцию японского автопрома.

Ранее стали известны «любимчики» Трампа среди мировых лидеров.