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WP: Трамп уже начал получать данные от американской разведки

WP: нацразведка США после выборов начала передавать доклады Трампу

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SMG/Global Look Press

Национальная разведка Соединенных Штатов уже начала передавать избранному президенту Дональду Трампу доклады о текущей ситуации. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.

«Доклады начали поступать ему из управления директора национальной разведки вскоре после выборов», — говорится в материале.

В самом управлении заявили журналистам, что передача избранному лидеру страны необходимой информации — это традиция, которой следуют с 1952 года.

При этом команда Трампа пока ситуацию не комментировала.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Победителем стал Трамп.

Он уже начал формировать команду, которая в ближайшие четыре года будет управлять страной. В нее, в частности, войдут критик НАТО, телеведущий и Илон Маск. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле заявили, что Байден оставит Трампу «неудобное наследие».

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Выборы в США - 2024
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