Захарова высмеяла перелезающую через забор председателя Еврокомиссии фон дер Ляйен

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале видеозапись, на которой председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен перелазит через дорожное ограждение в Рио-де-Жанейро, где проходит саммит «Большой двадцатки» (G20).

«На улицах Рио увидели Урсулу. Все-таки нашлась, которая поперек. Закона», — написала Захарова.

19 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал позитивными итоги саммита G20 в Бразилии. По его мнению, в рамках мероприятия были достигнуты весомые договоренности, что является очень важным. Министр добавил, что была поддержана новая координационная структура — Глобальный альянс по борьбе с голодом и бедностью, основная цель которой заключается в ускорении продвижения к полному искоренению голода.

Накануне лидеры стран — участниц саммита G20 приняли итоговую декларацию. В ней сказано, что представители государств встретились для ответа на главные глобальные вызовы и кризисы и продвижения сильного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста.

Ранее Лавров оценил пункт об урегулировании конфликта на Украине в декларации G20.