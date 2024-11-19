Лавров на G20 представил предложения России по Евразии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров представил на саммите G20 инициативу президента Владимира Путина по партнерству в Евразии. Об этом сам глава МИД рассказал на пресс-конференции, сообщает ТАСС.

«Я ознакомил страны объединения с работой нашей страны по реализации инициативы президента Путина о формировании Большого евразийского партнерства с участием Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества, АСЕАН, других объединений на нашем континенте», — рассказал Лавров.

Также Лавров на саммите ознакомил страны-партнеры с достижениями России в обеспечении продовольственной безопасности по всему миру.

Кроме того, глава МИД РФ, комментируя позицию избранного президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине, заявил, что люди, выступающие за мир, а не войну, достойны поддержки. По словам Лаврова, Москва также приветствует инициативы Китая и Бразилии о мирном урегулировании конфликта на Украине.

Ранее в Кремле заявили, что Байден оставит Трампу «неудобное наследие».