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Лавров заявил, что в обновленной ядерной доктрине нет ничего нового для Запада

Лавров: обновленная ядерная доктрина РФ не содержит ничего нового для Запада

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Обновленная ядерная доктрина России не содержит ничего такого, о чем бы на Западе не знали. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

По словам Лаврова, Москва рассматривает ядерное оружие как инструмент, позволяющий не допустить войны.

«Мы убеждены, что ядерное оружие - это в первую очередь оружие для недопущения ядерной войны. Это как мы рассматриваем эту ситуацию», — сказал Лавров.

При этом Лавров выразил надежду, что Запад внимательно изучит обновленную ядерную доктрину РФ.

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Согласно документу, одним из условий для применения ядерного оружия является старт баллистических ракет против страны.

Ранее в Кремле объяснили необходимость актуализации ядерной доктрины.

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