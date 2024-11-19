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Лавров заявил, что ЕС находится в глубоком кризисе

Лавров считает, что Евросоюз погрузился в глубокий кризис из-за несогласия с США

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Европейский союз погрузился в глубокий политический кризис из-за несогласия многих стран объединения с политикой Соединенных Штатов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Евросоюз переживает глубокий кризис, на мой взгляд, в том числе такой, концептуальный, когда все больше и больше столиц не хотят слушать Брюссель, где засели бюрократы, никем не избранные и озабоченные только тем, чтобы проводить политику, которая нужна Соединенным Штатам в Европе», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки».

В качестве примера таких проблем Лавров указал на высокие цены на электроэнергию. Они в ЕС в 3-4 раза выше, чем в самих Соединенных Штатах.

До этого в Турции заявили о разжигании США ядерного конфликта у границ России. По мнению издания dikGAZETE, американские власти хотят устроить «контролируемую эскалацию» конфликта с российской стороной, чтобы разрушительные последствия легли на европейских союзников.

Ранее Лавров призвал Запад внимательно изучить обновленную ядерную доктрину России.

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