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Лавров заявил, что не знает, разрешали ли США бить ракетами по территории России

Лавров заявил, что не будет гадать о разрешении США бить ракетами по России

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не располагает достоверными сведениями о том, что США разрешили Украине наносить удары американским дальнобойным оружием по территории РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

На пресс-конференции по итогам участия в саммите «Группы двадцати» (G20) министр пояснил, что он не может подтвердить соответствующую информацию, хотя «все пишут [об этом] как о деле решенном». По словам Лаврова, даже глава евродипломатии Жозеп Боррель «сказал, что это уже официально» и пояснил, что европейские страны будут индивидуально решать, предоставлять ли Украине право использования дальнобойных ракет.

«Я не буду на эту тему гадать», — отметил министр.

При этом Лавров подтвердил факт ночных ударов по Брянской области ракетами ATACMS и заявил, что «это, конечно, сигнал о том, что они [на Западе] хотят эскалации».

По его словам, Россия будет реагировать на удары соответствующим образом.

Ранее Лавров призвал Запад внимательно изучить обновленную ядерную доктрину России.

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