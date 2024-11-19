Лавров оценил итоги саммита G20

Руководитель министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал позитивными итоги саммита G20 в Бразилии. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, в рамках саммита были достигнуты весомые договоренности, что является очень важным.

Министр добавил, что была поддержана новая координационная структура — Глобальный альянс по борьбе с голодом и бедностью, основная цель которой заключается в ускорении продвижения к полному искоренению голода.

Лавров подчеркнул, что российская сторона подключилась к этому механизму, а также вносит наработки, которые воплощены в программах по помощи развивающимся странам.

До этого сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон пожал руку Лаврову на саммите «Большой двадцатки» (G20).

Накануне лидеры стран — участниц саммита G20 приняли итоговую декларацию. В ней сказано, что представители государств встретились для ответа на главные глобальные вызовы и кризисы и продвижения сильного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста.

Ранее Сергей Лавров заявил о беспрецедентном уровне развития отношений между РФ и КНР.