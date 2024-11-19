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Президента Парагвая выписали из больницы

Президента Парагвая, госпитализированного на саммите G20, выписали из больницы

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Pilar Olivares/Reuters

Президента Парагвая Сантьяго Пенья, который был госпитализирован после саммита G20, выписали из больницы. Об этом сообщил офис главы государства в социальной сети X.

«Главу государства выписали из больницы рано утром, получив медицинскую консультацию, и он мог продолжить свою работу», — говорится в сообщении.

В офисе президента добавили, что сейчас Пенья готовится возобновить свое участие в саммите G20.

О госпитализации президента Парагвая в ночь на 19 ноября сообщил портал Última Hora. Глава государства, по данным СМИ, ощутил боль в прекордиальной области, которая находится над сердцем. После проведения электрокардиограммы и обнаружения отклонений его отвезли в частную больницу Самаритано в Рио-де-Жанейро.

Позже вице-президент Парагвая Педро Альяна заявил, что Пенья чувствует себя хорошо. Он уточнил, что лично поговорил с главой государства.

Ранее в Вашингтоне объяснили, почему Байден отсутствовал на фотографии G20.

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