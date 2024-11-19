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Трамп начал получать разведывательные сводки по внешней политике США

WP: Трамп начал получать разведывательные сводки вскоре после выборов

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Jonathan Drake/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп вскоре после выборов начал получать разведывательные сводки по внешней политике Вашингтона. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Washington Post.

«Трамп… начал получать разведывательные сводки, сообщили представители США», — говорится в сообщении издания.

Как отметили источники газеты, сводки, представленные Управлением директора национальной разведки, начали предоставлять избранному президенту вскоре после его победы на выборах.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вероятность посредничества Илона Маска в урегулировании конфликта на Украине, заявил, что о дипломатических способностях американского миллиардера пока ничего неизвестно.

Телеканал ABC со ссылкой на неназванные источники ранее сообщил, что американский миллиардер и предприниматель Илон Маск становится одной из ключевых фигур в формировании будущей администрации Дональда Трампа. По данным телеканала, с момента прошедших в США выборов Маск практически на ежедневной основе находится в поместье избранного главы государства в Мар-а-Лаго (штат Флорида), оказывая тем самым прямое влияние на кадровые решения. Источники телеканала также сообщают, что предприниматель уже принимал участие в двух телефонных разговорах Трампа с иностранными лидерами.

Ранее Медведев спрогнозировал третью мировую войну.

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