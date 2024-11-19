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Военный эксперт: испытания ядерного оружия отрезвят Запад

Военэксперт Тимошенко: России необходимо провести испытания ядерного оружия

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Reuters

Испытания Россией ядерного оружия (ЯО) на Новой Земле способны отрезвить западных политиков. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал военный эксперт Михаил Тимошенко. По его словам, США и Европа забыли, что такое ЯО, поэтому и позволили Украине наносить удары дальнобойными ракетами вглубь РФ.

«Люди выросли в условиях сказки о том, что они могут победить всех и всегда. Никакого, дескать, ядерного оружия не существует, это мультики президента Владимира Путина и так далее. Только в том случае, если ядерное оружие кто-то применит, то все очень быстро закончится. На мой взгляд, пора напомнить Западу, что у России есть ядерное оружие», — сказал Тимошенко.

17 ноября газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

19 ноября российский лидер Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания.

В обновленной доктрине дополнен список военных угроз, при возникновении которых Россия может применить ЯО. В частности, ядерное сдерживание будет проводиться в случае агрессии со стороны любого неядерного государства, если в ней участвуют или ее поддерживают ядерные страны.

Ранее в России предостерегли силы НАТО от приближения к границам страны.

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