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В Госдуме пригрозили Украине исчезновением с лица Земли

Депутат Колесник предрек Украине исчезновение с лица Земли

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Решение президента США Джо Байдена разрешить ВСУ наносить удары вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS грозит исчезновением Украины. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил депутат Государственной думы Андрей Колесник.

«Украина может исчезнуть с лица Земли и потерять свою государственность», — сказал Колесник.

17 ноября газета The New York Times писала, что Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

Помощник государственного секретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс позднее подтвердил, что действующий американский лидер разрешил наносить удары дальнобойным оружием вглубь России.

Ранее в Раде призвали не бояться эскалации после разрешения ВСУ бить вглубь России.

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